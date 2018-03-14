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В Литве на выборах президента РФ проголосуют Киркоров и команда ювелирной выставки

Политика
14 марта, 16:59 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 14, марта. /ТАСС

В целом, по данным консульского учета, в Литве постоянно проживают 11,5 тыс. граждан России

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ВИЛЬНЮС, 14 марта. /ТАСС/. Российские граждане, оказавшиеся 18 марта в Литве, смогут проголосовать на пяти избирательных участках. В их числе, как сообщили ТАСС в среду в посольстве РФ, будут актеры Московского театра имени Евгения Вахтангова, певец Филипп Киркоров и представители России на международной выставке-ярмарке ювелирного искусства Amber Trip.

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"Понятно, что россиян, которые по делам или на отдыхе находятся в Литве, будет наверняка больше. Всех их призываем прийти в воскресенье на выборы", - отметили в диппредставительстве. По данным консульского учета, в Литве постоянно проживают 11,5 тыс. граждан РФ.

Голосование организуется на пяти избирательных участках в Вильнюсе, Клайпеде, Каунасе, Шяуляе и Висагинасе. В столице оно будет организовано в посольстве РФ, в Клайпеде - в помещении генерального консульства. В трех других городах нет диппредставительств РФ, поэтому голосование состоится в культурном центре Draugyste в Висагинасе, в гостинице Park Inn - в Каунасе и в школе "Сантарвес" - в Шяуляе. За ходом голосования намерены следить наблюдатели от партии "Яблоко" и кандидата Ксении Собчак.

Как отметило посольство, в день голосования предусмотрен трансфер избирателей из других близлежащих городов на участки автобусом. К тем, кто по уважительной причине не сможет прибыть на участок, на дом отправятся представители избирательных комиссий.

Аналогичным образом голосование на выборах президента РФ было организовано в 2012 году. Тогда впервые география волеизъявления россиян была в Литве расширена на Шяуляй, Каунас и Висагинас. Ранее они голосовали исключительно на территории российских загранучреждений, то есть в посольстве в Вильнюсе и в генеральном консульстве в Клайпеде.

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