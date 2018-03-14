Слуцкий заявил об отсутствии оснований для высылки дипломатов РФ из Великобритании

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает высылку дипломатов РФ из Великобритании следствием спланированной провокации в преддверии выборов президента России.

"Меры, озвученные британским премьером Терезой Мэй, не имеют под собой никакого основания. Это грубейшее попрание здравого смысла и заранее сфабрикованная провокация против России", - заявил он журналистам в среду. Слуцкий не исключил, что "это связано с предстоящими выборами президента, дабы деформировать образ РФ в мировом информационном и политическом пространстве и еще больше подорвать доверие к российским властям".

При этом он считает, что Россия обязательно примет адекватные ответные меры. "Наши ответные меры последуют обязательно, в этом нет никаких сомнений. Какие конкретно, не буду экстраполировать, поскольку этот вопрос лежит в компетенции МИД РФ. Но меры будут приниматься адекватно этой безосновательной провокации" , - сказал глава комитета.

Слуцкий также не исключил причастности британских спецслужб к провокации против РФ. "Не хочу строить догадок вокруг произошедшей трагической ситуации со Скрипалем и его дочерью. Следствие идет, виновные пока не названы. Но то, что произошло, вполне могло быть устроено и британскими спецслужбами ради того, чтобы еще больше очернить нашу страну на международной арене", - добавил парламентарий.

На его взгляд, происходящее "недопустимо, страшно и идет вразрез со всеми мыслимыми и немыслимыми цивилизационными нормами, прежде всего нормами международного права". "На Западе происходит настоящая антироссийская агония, но уверен, что никакие провокации такого уровня не пройдут", - заключил Слуцкий.

Меры Великобритании

Ранее глава британского правительства заявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломата в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, им предписано покинуть страну в течение недели. Премьер также обвинила Россию в "противозаконном использовании силы в отношении Великобритании".