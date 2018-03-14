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Собчак намерена пожаловаться в ЦИК из-за поведения ее оппонентов на дебатах

Политика
14 марта, 18:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Кандидат в президенты выразила сожаление в связи с хамством с их стороны

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YouTube/Fontanka Ru

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак заявила, что намерена пожаловаться в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) на поведение ее оппонентов на теледебатах.

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"Что за хамство такое? Я буду жаловаться в ЦИК, я считаю, что это несправедливо", - сказала она в среду в ходе дебатов на телеканале "Россия 1", которые транслировались на Дальний Восток.

"Эти люди перебивают здесь только меня. Этот человек (лидер ЛДПР Владимир Жириновский - прим. ТАСС) хамит бесконечно только мне... Я пришла поговорить со своими избирателями. Эти хамы не дают мне этого сделать, они лишают меня моего законного времени", - отметила кандидат.

При этом Собчак произнесла в эфире нецензурное слово, которым в ходе дебатов в конце февраля ее оскорбил Жириновский.

Собчак потребовала у ведущего дебатов Владимира Соловьева вернуть ей отведенное для выступления время. Он ответил, что правила, установленные ЦИК, запрещают ведущему прерывать кандидатов и менять ход дебатов.

"Я считаю, что это ужасно, но таков закон... Я с ужасом думаю о том, что наш избиратель вот это все смотрит, что это тот уровень политической культуры", - заявил Соловьев.

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Персоны
Собчак, Ксения Анатольевна Соловьев, Владимир Геннадиевич Жириновский, Владимир Вольфович
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