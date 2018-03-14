Рогозин: в Роскосмосе будет создано подразделение по разработке микроэлектроники

САМАРА, 14 марта. /ТАСС/. В Роскосмосе будет создано подразделение, ответственное за разработку микроэлектроники. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин по итогам посещения производственных площадок РКЦ "Прогресс" и ПАО "Кузнецов".

"Любой космический аппарат на 95% - это микроэлектроника, и если сегодня против России введены санкции и мы находимся в неравных условиях с ведущими производителями космической техники, с американцами, европейцами, которые этими незаконными санкциями пытаются ограничить наше присутствие в космосе, значит выход из этой ситуации только один: создание национальной промышленности в области микроэлектроники и радио-электроники, - сказал премьер. - Мы договорились о том, что в Роскосмосе будет создано некое подразделение, которое не будет дистанционно контролировать воссоздание этой промышленности, а будет непосредственно присутствовать своими представителями на ведущих предприятиях нашей микроэлектронной области".

По мнению зампреда правительства, таким образом удастся "выйти из этого тупика, в который мы сами попали, потому что не обращали на это дело внимания последние лет 20-30". Рогозин особо подчеркнул, что все воссоздать невозможно. Он добавил, что даже в США предприятия космической области в широкой кооперации закупают все для себя необходимое у предприятий авиастроения, двигателестроения, космических компаний. "Российская Федерация тоже по своему бюджету все не потянет, но надо выбрать те ключевые решения, наиболее важные, принципиальные, без которых мы точно не обойдемся и под жестким контролем самого заказчика, в лице "Прогресса", например, который нуждается в этом, воссоздать электронную базу специальную, которая выдерживает особые нагрузки в космосе", - добавил он.

Говоря о создании ракеты "Союз-5", Рогозин сообщил, что в ходе посещения предприятия увидел, как сегодня готовится инженерно-техническое решение. "Мы сегодня договорились о решении всех проблем, связанных с кооперацией, в интересах Самарского космического центра, и мы сегодня также договорились о том, как будет создана система контроля для восполнения тех, которые у нас есть в самом чувствительном сегменте создания космических аппаратов, современных, легких и максимально дешевых", - отметил вице-премьер.

Рогозин обратил внимание на то, что главным критерием на сегодняшний день выступает не государственный заказ, а коммерческий рынок. "Надо научить нашу промышленность, а она быстро учится, и я убежден, что справится с задачей выйти на этот рынок даже в условиях совершенно несправедливых", - заключил он.