Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рогозин: в Роскосмосе будет создано подразделение по разработке микроэлектроники

Политика
14 марта, 17:46 UTC+3 САМАРА САМАРА 14, марта. /ТАСС

Вице-премьер правительства отметил, что из-за санкций Россия находится в неравных условиях с ведущими производителями космической техники

Поделиться
Материал из 1 страницы

САМАРА, 14 марта. /ТАСС/. В Роскосмосе будет создано подразделение, ответственное за разработку микроэлектроники. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин по итогам посещения производственных площадок РКЦ "Прогресс" и ПАО "Кузнецов".

Смотрите также

Рогозин считает, что США "открывают ящик Пандоры", заявляя о создании космических войск

Effective Space планирует вывести в космос два своих аппарата при помощи ракеты "Протон"

Трамп заявил о необходимости модернизировать ядерный арсенал США

Правительство поручит Роскосмосу развивать космическую медицину и энергетику

"Любой космический аппарат на 95% - это микроэлектроника, и если сегодня против России введены санкции и мы находимся в неравных условиях с ведущими производителями космической техники, с американцами, европейцами, которые этими незаконными санкциями пытаются ограничить наше присутствие в космосе, значит выход из этой ситуации только один: создание национальной промышленности в области микроэлектроники и радио-электроники, - сказал премьер. - Мы договорились о том, что в Роскосмосе будет создано некое подразделение, которое не будет дистанционно контролировать воссоздание этой промышленности, а будет непосредственно присутствовать своими представителями на ведущих предприятиях нашей микроэлектронной области".

По мнению зампреда правительства, таким образом удастся "выйти из этого тупика, в который мы сами попали, потому что не обращали на это дело внимания последние лет 20-30". Рогозин особо подчеркнул, что все воссоздать невозможно. Он добавил, что даже в США предприятия космической области в широкой кооперации закупают все для себя необходимое у предприятий авиастроения, двигателестроения, космических компаний. "Российская Федерация тоже по своему бюджету все не потянет, но надо выбрать те ключевые решения, наиболее важные, принципиальные, без которых мы точно не обойдемся и под жестким контролем самого заказчика, в лице "Прогресса", например, который нуждается в этом, воссоздать электронную базу специальную, которая выдерживает особые нагрузки в космосе", - добавил он.

Говоря о создании ракеты "Союз-5", Рогозин сообщил, что в ходе посещения предприятия увидел, как сегодня готовится инженерно-техническое решение. "Мы сегодня договорились о решении всех проблем, связанных с кооперацией, в интересах Самарского космического центра, и мы сегодня также договорились о том, как будет создана система контроля для восполнения тех, которые у нас есть в самом чувствительном сегменте создания космических аппаратов, современных, легких и максимально дешевых", - отметил вице-премьер.

Рогозин обратил внимание на то, что главным критерием на сегодняшний день выступает не государственный заказ, а коммерческий рынок. "Надо научить нашу промышленность, а она быстро учится, и я убежден, что справится с задачей выйти на этот рынок даже в условиях совершенно несправедливых", - заключил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
2
Биография российского режиссера Леонида Квинихидзе
3
Путин не исключил открытия движения по Крымскому мосту в мае
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Евросоюз планирует обновить визовую политику
6
Захарова: Мэй не может оценивать, достоин ли Лавров должности главы МИД РФ
7
Корбин призвал Мэй предоставить четкие доказательства в отношении России по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама