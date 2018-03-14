Матвиенко: Россия должна оперативно и жестко отреагировать на действия британских властей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия должна очень оперативно и жестко отреагировать на бездоказательные обвинения Великобритании, ответ должен быть зеркальным.

Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам в среду.

"Британцы без предъявлениия России каких-либо доказательств назначили виновной Россию. Это беспрецедентно. Я думаю, что дипломатическая практика не знает подобных примеров. Поэтому мы, Россия, должны отреагировать очень оперативно, очень жестко и зеркально", - сказала Матвиенко.

Она выразила надежду на то, что здравомыслящие политики Британии понимают, какой урон двусторонним отношениям нанесен "неумными действиями действующих властей". "История их рассудит", - заключила Матвиенко.

Глава Совфеда также назвала предпринимаемые в последние дни Великобританией действия и шаги подлой и бессовестной провокацией в преддверии президентских выборов в РФ.

"Очевидно, что это подлая, бессовестная провокация с плохо составленным и прописанным сценарием якобы русского следа, но зато по дням выстроена антипрезиденсткая кампания, чтобы внушить мировому сообществу негативный образ России", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

"Никто не может ответить на обычный, простой вопрос: зачем России накануне президентских выборов, накануне чемпионата мира предпринимать какие-то глупые действия, шаги, которые вели бы к усилению напряженности", - отметила сенатор.