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Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй

Политика
14 марта, 19:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Ранее представитель МИД РФ напомнила премьеру Великобритании, что та не может давать оценку работе российского министра

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "по-британски" ответила на публикации западных СМИ о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не делала определенных заявлений о соответствии главы МИД РФ Сергея Лаврова занимаемому посту.

"Было такое заявление Мэй или нет? ХайлиЛайклиМэй (русское написание английской фразы "с большой долей вероятности" - прим. ТАСС)", - с иронией написала дипломат на своей странице в Facebook.

Ранее Захарова процитировала слова Мэй о том, что глава МИД РФ якобы "недостоин своего поста". "Тереза, Лавров - российский министр, а не британский. И оценку ему как министру дает президент России, - написала Захарова в социальных сетях. - Я понимаю, что вам бы хотелось думать иначе, но ваш министр [иностранных дел] - Борис Джонсон".

После этого ряд западных СМИ, в том числе агентство Reuters, опубликовал соответствующее высказывание представителя МИД РФ, отметив при этом, что остается неясным, на какое именно заявление британского премьера Захарова ссылается.

12 марта, выступая в парламенте, Тереза Мэй заявила, что Россия "с большой долей вероятности" причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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Дело Сергея Скрипаля
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Мэй, Тереза Джонсон, Борис Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
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