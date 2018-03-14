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Делегация РФ расценила британское заявление в СПЧ ООН по делу Скрипаля как фейк

Политика
14 марта, 20:24 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 14, марта. /ТАСС

Представитель российской делегации на сессии СПЧ заявил, что Россия открыта к взаимодействию, но "Великобритания интереса к такому сотрудничеству почему-то не проявляет"

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ЖЕНЕВА, 14 марта. /ТАСС/. Британская делегация в Совете ООН по правам человека (СПЧ) распространяет фейки по делу об отравлении Сергея Скрипаля. Лондон не проявляет интереса к сотрудничеству с Москвой в расследовании этого инцидента, нагнетая истерию, заявил в среду представитель российской делегации Евгений Устинов на сессии СПЧ в Женеве.

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Используя предусмотренное процедурой "право на ответ" в связи с выпадами в адрес России, прозвучавшими на сессии со стороны постпреда Великобритании в Женеве Джулиана Брейтуэйта, российский дипломат отметил, что делегация Соединенного Королевства "продолжает умело распространять фейки". "К отравлению господина Сергея Скрипаля Российская Федерация не имеет никакого отношения, - подчеркнул Устинов. - Мы полностью открыты к взаимодействию в расследовании этого инцидента и официально на всех уровнях об этом сообщили, однако Великобритания интереса к такому сотрудничеству почему-то не проявляет, предпочитая нагнетать информационную истерию в СПЧ и в прессе".

Выступая ранее в среду на сессии, Брейтуэйт назвал Россию "безответственной силой нестабильности в мире, действующей с открытым пренебрежением к суверенитету других государств и жизням тех, кто живет в их границах".

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы против" ее страны в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она сообщила, что 23 российских дипломата будут высланы из страны. Им дали неделю, чтобы покинуть страну. При этом Мэй допустила возможность утери Москвой контроля над запасами отравляющего вещества, которое использовалось при нападении на Скрипаля.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери, а Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. В Москве призвали Лондон не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям Мэй, отравление произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

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