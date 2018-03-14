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Захарова: Лондон передал Москве список высылаемых российских дипломатов

Политика
14 марта, 20:03 UTC+3

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что среди них есть и представители военного атташата посольства

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Лондон передал Москве список 23 высылаемых российских дипломатов, среди них есть представители военного атташата посольства, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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"Сегодня список передали российской стороне, он у нас есть. Это российские дипломаты, там есть представители военного атташата. Эти люди должны в течение семи дней покинуть территорию Великобритании", - отметила Захарова.

Она уточнила, что список был получен по дипломатическим каналам.

"Адекватный ответ"

Москва адекватно ответит на действия Лондона в отношении России, соответствующие меры уже прорабатываются. 

"Будут (приняты) абсолютно соответствующие ситуации меры, ответ на них сейчас прорабатывается, - заявила дипломат. - Наши ответные меры будут опубликованы и переданы британской стороне".

14 марта британский премьер Тереза Мэй сделала заявление по мерам в отношении Москвы в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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В частности, Мэй заявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломата, им предписано покинуть страну в течение недели.

Она также обвинила РФ в "противозаконном использовании силы в отношении Великобритании", объявила об отмене визита главы российского дипведомства Сергея Лаврова в Соединенное Королевство и заявила о приостановке запланированных двусторонних контактов на высоком уровне, отметив при этом, что полный разрыв диалога с Москвой не отвечает британским национальным интересам. Кроме того, британский премьер допустила возможность утери Москвой контроля над запасами отравляющего вещества, которое использовалось при нападении на Скрипаля (ранее Мэй заявила, что отравление произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок").

В свою очередь Лавров заявил, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери, а британская сторона пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. В Москве призвали Лондон не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.

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4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно- паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings ("Молтингс") в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже, и в том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

Выдача россиян

Захарова также сообщила, что Россия ожидает от Великобритании выдачи более 40 россиян, которых на родине подозревают в совершении преступлений. 

"Большей прачечной чем Лондон по отмыванию разных денег вообще придумать сложно, это раз, причем это историческая особенность. Второй момент, вы знаете, какого количества именно российских граждан ожидается от Лондона выдача по официальным запросам? Более 40 человек. Среди них не только люди, которые привезли "грязные деньги", на самом деле это преступники, которые должны сидеть за махинации, за воровство, коррупцию. Среди этих 40 есть серийные убийцы", - сообщила она.

По словам Захаровой, эти люди не только не выдаются РФ на протяжении многих лет, но и получили особый статус и "полное покровительство со стороны Лондона, полный пакет защиты, социалки [социальной помощи, - прим. ред]".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду объявила о комплексе направленных против России мер, связанных с отравлением в английском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности Мэй анонсировала экономические меры, среди которых "борьба с опасными преступниками и коррумпированными элитами". По словам Мэй, в Великобритании "нет места ни этим людям, ни их деньгам".

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