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Памфилова 15 марта встретится со сторонниками Навального

Политика
14 марта, 21:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

При этом сам блогер ранее заявлял, что не намерен приходить на встречу с главой ЦИК из-за возможных политических дискуссий

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в четверг, 15 марта, проведет встречу со сторонниками блогера Алексея Навального и сотрудниками учрежденного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Центризбиркома.

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"Элла Александровна Памфилова пригласила Навального и сторонников, они подтвердили, что завтра будут", - сказала представитель пресс-службы. Юрист ФБК Иван Жданов написал в свою очередь в Twitter, что встреча намечена на 16:00 мск. При этом Навальный в среду в эфире радиостанции "Эхо Москвы" отметил, что сам не намерен присутствовать на встрече, поскольку полагает, что его дискуссия с Памфиловой "будет очевидно политической".

Памфилова накануне в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявила, что готова встретиться с критикующим ее и деятельность Центризбиркома Навальным и его сторонниками. При этом она заметила, что ее пресс-секретарь 1,5 месяца не мог дозвониться до представителей ФБК.

Ранее ЦИК не аккредитовал для работы на участках представителей созданного сторонниками Навального издания "Левиафан", которые собирались наблюдать за выборами. Издание было ликвидировано по решению суда еще в августе, пояснила Памфилова. Она посоветовала наблюдателям получить направления на участки от общественных палат - федеральной или региональных.

Кроме того, Навальный сообщил 13 марта, что один из его сторонников смог оформить три заявления для голосования не по месту регистрации, а по месту пребывания. Памфилова опровергла возможность многократного голосования одного избирателя, пояснив, что система ГАС "Выборы" учтет только первое заявление, именно на указанном в нем участке человек и сможет проголосовать.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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