Посольство РФ в Лондоне отреагировало на меры против России фотографией в соцсети

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании отреагировало на предстоящую высылку из королевства 23 дипломатов фотографией термометра во льду, показывающего температуру минус 23 градуса. Изображение, наглядно описывающее сегодняшнее состояние отношений между Москвой и Лондоном, диппредставительство разместило в Twitter.

The temperature of relations drops to ➖2️⃣3️⃣, but we are not afraid of cold weather. pic.twitter.com/mand9YyoaE — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 14 марта 2018 г.

"Температура российско-британских отношений упала до минус 23 градусов, но мы не боимся холодной погоды", - такой надписью дипломаты сопроводили картинку.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы" против ее страны в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мэй сообщила, что 23 российских дипломата будут высланы из королевства. Им дали неделю, чтобы покинуть страну. При этом Мэй допустила возможность утери Москвой контроля над запасами отравляющего вещества, которое использовалось при нападении на Скрипаля.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери, а Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. В Москве призвали Лондон не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям Мэй, отравление произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".