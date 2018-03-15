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Посольство РФ: решение Лондона о выдворении дипломатов негативно скажется на выдаче виз

Политика
15 марта, 0:12 дата обновления: 15 марта, 1:02 UTC+3
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ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Решение Лондона о выдворении 23 российских дипломатов негативно скажется на возможности консульского отдела по выдаче виз британским подданным. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в посольстве РФ в Великобритании.

"Враждебное решение британских властей выслать 23 российских дипломата скажется негативно на работе консульского отдела посольства. Сократятся возможности по выдаче виз британцам и консульскому обслуживанию российских граждан", - сообщили в диппредставительстве.

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