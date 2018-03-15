Российский проект заявления СБ ООН по делу Скрипаля заблокирован Великобританией

ООН, 15 марта. /ТАСС/. Великобритания "в грубой форме под политизированными предлогами" заблокировала принятие в Совете Безопасности ООН предложенного Россией проекта заявления по инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявили в среду в постоянном представительстве РФ при всемирной организации.

"Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны", - сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский. По его словам, британская делегация внесла "поправки, искажающие смысл документа, который был предложен для сохранения единства СБ ООН по данному вопросу".

Проект заявления для печати, подготовленный РФ, состоял из двух предложений. В нем выражалась глубокая тревога "в связи с информацией о том, что нервно-паралитическое вещество было, предположительно, применено" в Великобритании, а также содержался призыв ко всем заинтересованным странам "консультироваться и сотрудничать в расследовании этого вопроса" в соответствии с обязательствами в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. В тексте выражалась поддержка выполнению этой конвенции и подчеркивалась необходимость построения "мира, свободного от химического оружия".

Ранее в среду Совет Безопасности ООН провел открытое заседание, на котором обсудил дело Скрипаля. На встрече с обвинениями в адрес России выступили дипломаты Великобритания и США, в то время как постпред РФ Василий Небензя заявил о непричастности России к этому инциденту. Он также сообщил, что вещество "Новичок", которым, по утверждению Лондона, был отравлен экс-полковник ГРУ, могло быть произведено в том числе в Великобритании.