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Российский проект заявления СБ ООН по делу Скрипаля заблокирован Великобританией

Политика
15 марта, 6:35 дата обновления: 15 марта, 7:07 UTC+3

Британская сторона внесла поправки, искажающие смысл документа, подчеркнули в постоянном представительстве РФ при всемирной организации

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Материал из 1 страницы
И.о. британского постпреда при ООН Джонатан Аллен

И.о. британского постпреда при ООН Джонатан Аллен

© AP Photo/Mary Altaffer

ООН, 15 марта. /ТАСС/. Великобритания "в грубой форме под политизированными предлогами" заблокировала принятие в Совете Безопасности ООН предложенного Россией проекта заявления по инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявили в среду в постоянном представительстве РФ при всемирной организации.

"Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны", - сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский. По его словам, британская делегация внесла "поправки, искажающие смысл документа, который был предложен для сохранения единства СБ ООН по данному вопросу".

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Проект заявления для печати, подготовленный РФ, состоял из двух предложений. В нем выражалась глубокая тревога "в связи с информацией о том, что нервно-паралитическое вещество было, предположительно, применено" в Великобритании, а также содержался призыв ко всем заинтересованным странам "консультироваться и сотрудничать в расследовании этого вопроса" в соответствии с обязательствами в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. В тексте выражалась поддержка выполнению этой конвенции и подчеркивалась необходимость построения "мира, свободного от химического оружия".

Ранее в среду Совет Безопасности ООН провел открытое заседание, на котором обсудил дело Скрипаля. На встрече с обвинениями в адрес России выступили дипломаты Великобритания и США, в то время как постпред РФ Василий Небензя заявил о непричастности России к этому инциденту. Он также сообщил, что вещество "Новичок", которым, по утверждению Лондона, был отравлен экс-полковник ГРУ, могло быть произведено в том числе в Великобритании.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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