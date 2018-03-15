Ищущие аргентинскую подлодку специалисты из РФ досрочно проголосуют на выборах президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 марта. /ТАСС/. Специалисты ВМФ РФ, участвующие в поиске пропавшей аргентинской подводной лодки San Juan, досрочно проголосуют на выборах президента России в городе Мар-дель-Плата, расположенном на берегу Атлантического океана. Об этом сообщил в среду посол России в южноамериканской республике Виктор Коронелли.

"В досрочном голосовании в Мар-дель-Плата, насколько нам известно, примут участие российские специалисты, которые участвуют в поиске аргентинской подводной лодки San Juan", - сказал он на пресс-конференции в здании дипмиссии. Как ожидают в посольстве, в общей сложности в Мар-дель-Плате свой голос на выборах отдадут "порядка 10 человек", которые находятся на борту судна ВМС Аргентины Islas Malvinas вместе с российскими подводными телеуправляемыми подводными аппаратами.

По словам Коронелли, в Мар-дель-Плате выездное голосование проводится впервые. "В этом году мы пошли на такой шаг с учетом пожеланий со стороны организаций соотечественников, которые там находятся. Раньше таких пожеланий не были", - сказал посол. Избирательный участок будет организован в культурном центре "Русский Дом" в городе Мар-дель-Плата".

Специалисты, находящиеся на борту российского океанографического судна "Янтарь", которое также участвует в поиске подлодки, в свою очередь не смогут проголосовать ни в Буэнос-Айресе, ни в Мар-дель-Плате. "Сейчас судно находится здесь, в порту Буэнос-Айреса. Оно вчера пришло для пополнения запасов, но 15 марта "Янтарь" из Буэнос-Айреса уходит", - сказал посол. По его данным, после выполнения задачи судно зайдет в порт уругвайской столицы, а затем вернется в зону поиска, в связи с чем избирательный участок для членов экипажа будет организован на борту самого "Янтаря".

Как отметил Коронелли, в 2016 году на выборах в Госдуму в здании посольства РФ в Буэнос-Айресе проголосовали 256 человек. "Я думаю, что в эти выборы число проголосовавших будет еще более значительным", - добавил посол.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.