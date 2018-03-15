В Чечне привлекут сурдопереводчиков к работе на избирательных участках

ГРОЗНЫЙ, 15 марта. /ТАСС/. Десять сурдопереводчиков будут работать на избирательных участках Чеченской Республики в день выборов президента России, сообщил член избирательной комиссии региона Солижан Эльсункаев.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

"Впервые мы разместили десять сурдопереводчиков, имеющих соответствующую лицензию, на избирательных участках, где, по данным местных органов, наибольшее количество глухонемых. В ряде районов мы их даже включили в состав участковых комиссий. По предварительным данным, в регионе более 260 инвалидов по слуху с правом голосовать", - отметил собеседник.

По его словам, на выборах также помощь инвалидам будут оказывать волонтеры.

"Приложено максимум усилий для создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями при посещении ими избирательных участков региона. Но помощь инвалидам все равно нужна, и ее будут оказывать волонтеры. По всем районам зарегистрировано 476 избирателей-колясочников, а также около 800 слепых и слабовидящих", - сообщил Эльсункаев.

В день голосования в Чечне будет работать 475 избирательных участков, из них 21 временные. Ожидается, что за ходом голосования будут следить более 3 тыс. общественных наблюдателей.