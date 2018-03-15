В Камбодже проходит досрочное голосование по выборам президента РФ

ХАНОЙ, 15 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование по выборам президента РФ проходит в четверг в Камбодже. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Пномпене, выездное голосование организовано на базе бывшего генконсульства России в приморском городе Сиануквиль.

"Учитывая то, что значительная часть россиян - порядка 1 тыс. человек - находится сейчас на крупнейшем морском курорте Камбоджи - Сиануквиле, для удобства наших граждан было принято решение провести досрочное голосование в этом городе", - отметили в дипмиссии.

В процессе подготовки к проведению выборов, диппредставительство для информирования россиян о предстоящем голосовании поддерживало тесные контакты с Координационным советом соотечественников и Торговой палатой России в Сиануквиле. В ряде гостиниц этого города, где чаще всего останавливаются российские туристы, размещены плакаты о выборах. Также для отдыхающих посольством организован трансфер к избирательному участку.

В основной день выборов 18 марта избирательный участок будет действовать на территории российского посольства в Пномпене. "18 марта в посольстве РФ в Камбодже будет организовано голосование для российских граждан, проживающих в королевстве, или находящихся здесь с туристическими или иными целями", - сообщили ТАСС в диппредставительстве. Согласно официальным данным, на учете в консульском отделе посольства состоят 520 граждан РФ.