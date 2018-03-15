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Чижов: любые действия Лондона экономического характера должны быть согласованы с ЕС

Политика
15 марта, 10:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Постпред РФ при ЕС уточнил, что "это касается и тех мер, которые могут витать в головах британских чиновников в отношении России"

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Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов

© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Любые действия экономического характера, включая возможное введение санкций, предпринимаемые Лондоном в отношении Москвы, должны соответствовать общей позиции Евросоюза. Об этом постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил в вышедшем в эфир в среду вечером интервью телеканалу Euronews.

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"Любые действия экономического характера, которые могут предприниматься британской стороной в период Brexit, могут быть только в рамках общей позиции Европейского союза. Это касается и тех мер, которые могут витать в головах британских чиновников в отношении России", - сказал он.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы против" ее страны в связи с делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она сообщила, что из королевства будут высланы 23 российских дипломата. Им дали неделю, чтобы покинуть Великобританию. При этом Мэй допустила возможность утраты Москвой контроля над запасами отравляющего вещества, которое использовалось при нападении на Скрипаля.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери, а Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. Россия призвала Великобританию не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.

Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям Мэй, отравление произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

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Персоны
Мэй, Тереза Лавров, Сергей Викторович Чижов, Владимир Алексеевич Скрипаль, Сергей Викторович
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