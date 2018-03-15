Памфилова: общественные наблюдатели должны зависеть от интересов гражданского общества

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Наблюдатели, делегированные на выборы президента от федеральной и региональных общественных палат, менее ангажированы и не зависят от партий и кандидатов, они представляют гражданское общество. Такое мнение высказала в четверг председатель ЦИК Элла Памфилова на вебинаре для наблюдателей "Национального общественного мониторинга".

Она напомнила, что перед началом президентской кампании в законодательство были внесены поправки, позволившие направлять на участки во время выборов главы государства наблюдателей от Общественной палаты РФ и региональных палат.

Памфилова назвала общественных наблюдателей "полпредами общества". "Потому что вы менее ангажированы, не зависимы от партийных каких-то вкусов, от кандидатов. Вы зависимы - это очень хорошая зависимость - от нашего разнообразного гражданского общества", - сказала она.

По словам Памфиловой, ЦИК рассматривает наблюдателей как своих партнеров в предотвращении нарушений на выборах. "Я считаю, что это очень важная добровольческая, волонтерская функция, и она как раз направлена на то, чтобы выборы проходили достойно нашей страны", - подчеркнула она.

Председатель Центризбиркома также отметила, что действующий состав ЦИК за два года работы сумел изменить в лучшую сторону атмосферу на избирательных участках, прекратив вражду членов участковых комиссий и наблюдателей. "Я полагаю, что это наше самое большое достижение, если мы вспомним, несколько лет назад члены комиссий и наблюдатели были заклятые враги часто, атмосфера была враждебная, каждый считал, что его хотят поймать", - сказала она.

"Мы за эти менее чем два года ее кардинально изменили", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что в 2015 году было 132 случая удаления наблюдателей с участков, тогда как на прошлых выборах в сентябре 2017 года - всего два таких факта.

Памфилова посоветовала членам избиркомов и наблюдателям всегда пытаться "найти взаимоприемлемое решение на основе диалога, исходя не из собственных амбиций, а исходя из интересов наблюдателей".

Выборы президента России пройдут 18 марта.