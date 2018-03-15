Путин не считает нужным рассказывать о подготовке покушений на него

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не считает нужным говорить о случаях подготовки на него покушений. В фильме Андрея Кондрашова "Путин", размещенном в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", глава государства философски ответил на вопрос об этом.

"Думаете, об это надо говорить?" - сказал он в интервью Кондрашову. "Есть много расхожих фраз на этот счет, например, [президент Казахстана Нурсултан] Назарбаев любит говорить "Трон и эшафот всегда рядом", - отметил Путин.

"Но дело не в этом, не в троне мифическом", - сказал президент. "Я никогда не чувствовал, что на троне каком-то нахожусь", - пояснил он. "Дело в том, что когда человек делает выбор, он должен понимать, что с этим связано", - заявил Путин.