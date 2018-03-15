Лавров 19-22 марта посетит Вьетнам и Японию

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19-22 марта посетит с визитом Вьетнам и Японию, где проведет переговоры с главами МИД этих стран Фам Бинь Минем и Таро Коно соответственно. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"19-20 марта глава российского внешнеполитического ведомства посетит с визитом Социалистическую Республику Вьетнам, намечены переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел этого государства и ряд встреч с руководством страны, - сказала она. - 21-22 марта Сергей Лавров будет находиться в Токио, где встретится с министром иностранных дел Японии".

По словам Захаровой, в ходе российско-японских переговоров планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия. "Министры затронут также актуальные проблемы международной повестки дня, включая развитие ситуации на Корейском полуострове, в Сирии, сотрудничество в рамках многосторонних форматов", - сообщила дипломат, добавив, что встреча глав МИД двух стран станет ключевым этапом подготовки майского визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в РФ.

Она также отметила, что в ходе российско-вьетнамских контактов стороны обсудят состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства, включая политический диалог, сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, военно-технической и гуманитарной областях.