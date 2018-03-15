Захарова: Москва получила от Лондона на свои четыре ноты по делу Скрипаля лишь отписки

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Москва направила в МИД Великобритании четыре ноты по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за госизмену, и получила на них отписки.
Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я хотела бы информировать вас о том, что в адрес форин оффиса по линии российского посольства в Великобритании было направлено несколько дипломатических нот, они имели своей целью начать активный диалог с официальным Лондоном по той ситуации, которая имела место с применением химических отравляющих веществ на территории Великобритании, - отметила она. - Всего было направлено четыре ноты, в ответ мы получили лишь отписки, ничего не значащие".
Лондон по-прежнему отказывается предоставить Москве какую-либо фактическую информацию по делу Скрипаля, сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства.
"На сегодняшний момент Великобритания отказывается от взаимодействия с российской стороной от выполнения своих обязательств как члена Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и члена Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), - отметила она. - Лондон отказывается от предоставления какой-либо информации по имеющемуся делу. Вообще не идет речи о предоставлении российской стороне, например, проб вещества, которое было обнаружено на месте преступления".
По словам Захаровой, Москва вновь официально призывает британскую сторону предоставить материалы по применению химоружия на территории этой страны.
Ситуация вокруг отравления экс-полковника ГРУ, осужденного за шпионаж в пользу Великобритании, может быть связана с внутренними процессами в королевстве, сказала Захарова.
"Нужна масштабная кампания для стимулирования своих внутренних национальных процессов, - сказала дипломат. - У меня даже нет сомнений, что и в случае с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй это также имеет внутреннюю подоплеку".
"Руководитель ядерного государства приходит в парламент своей страны, объявляет и бездоказательно обвиняет другое государство в агрессии в отношении Великобритании, дает 24 часа, предъявляет ультиматумы. Действует вообще в отрыве от какой-либо реальности, что самое страшное и опасное, - обратила внимание Захарова. - Потому что привязки к реальной ситуации нет вообще никакой".
По ее словам, создается ощушение ток-шоу, "не предполагающем какой-то коммуникации, вообще знаний о международном праве".
У России не было причин использовать химическое вещество на территории Великобритании, это противоречит здравому смыслу, подчеркнула дипломат.
"Была придумана история о том, что Москва якобы использовала химическое вещество на территории Великобритании. Зачем в начале марта, весной 2018 года нам все это нужно? Кто-нибудь задавал себе вопрос из здравомыслящих? Смысл-то какой в этом есть, кто является бенефициаром в этой ситуации?" - задалась она вопросом.
"Бенефициаром являются те, кто на протяжении нескольких лет придумывал истории про российскую агрессию", - добавила она.
Происходящее вокруг Москвы в связи с делом Скрипаля является "невозможнейшим нонсенсом", все это опасно для мира и стабильности, сказала Захарова.
"Это какой-то невозможнейший нонсенс - то, что происходит [вокруг Москвы], логика не работает. Но массивность и массированность использования средств массовой информации, задействование всех возможностей публичной дипломатии, выступление в Совбезе, выступление в парламенте - все это формирует вот такую целостную картину", - подчеркнула представитель МИД РФ.
Отвечая на вопрос зарубежных журналистов, чем грозит ситуация вокруг дела Скрипаля, Захарова сказала: "Это все действительно очень опасно для международного мира и стабильности".
При этом Россия по-прежнему готова работать с Великобританией в правовом поле, подчеркнула Захарова.
"Российская сторона официально заявила и заявляет о том, что готова работать по всем механизмам, предполагающим работу в рамках и на площадке, используя соответствующий инструментарий Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), но на сегодняшний момент эта тенденция - и она только укрепляется - Лондон отказывает нам в работе в этом правовом поле", - сказала она.
Ответные меры в отношении Великобритании сейчас находятся на стадии проработки и будут приняты в ближайшее время, отметила дипломат.
"В связи с введениями и объявлением о введении Великобританией соответствующих шагов и недружественных мер в отношении РФ предполагается принятие, безусловно, ответных мер, о чем вчера российский МИД заявил. Сейчас они находятся в стадии проработки и будут приняты в ближайшее время", - сказала Захарова.