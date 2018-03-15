Захарова: Москва получила от Лондона на свои четыре ноты по делу Скрипаля лишь отписки

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Москва направила в МИД Великобритании четыре ноты по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за госизмену, и получила на них отписки.

Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я хотела бы информировать вас о том, что в адрес форин оффиса по линии российского посольства в Великобритании было направлено несколько дипломатических нот, они имели своей целью начать активный диалог с официальным Лондоном по той ситуации, которая имела место с применением химических отравляющих веществ на территории Великобритании, - отметила она. - Всего было направлено четыре ноты, в ответ мы получили лишь отписки, ничего не значащие".

Лондон по-прежнему отказывается предоставить Москве какую-либо фактическую информацию по делу Скрипаля, сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства.

"На сегодняшний момент Великобритания отказывается от взаимодействия с российской стороной от выполнения своих обязательств как члена Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и члена Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), - отметила она. - Лондон отказывается от предоставления какой-либо информации по имеющемуся делу. Вообще не идет речи о предоставлении российской стороне, например, проб вещества, которое было обнаружено на месте преступления".

По словам Захаровой, Москва вновь официально призывает британскую сторону предоставить материалы по применению химоружия на территории этой страны.

С чем может быть связано дело Скрипаля

Ситуация вокруг отравления экс-полковника ГРУ, осужденного за шпионаж в пользу Великобритании, может быть связана с внутренними процессами в королевстве, сказала Захарова.

"Нужна масштабная кампания для стимулирования своих внутренних национальных процессов, - сказала дипломат. - У меня даже нет сомнений, что и в случае с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй это также имеет внутреннюю подоплеку".

"Руководитель ядерного государства приходит в парламент своей страны, объявляет и бездоказательно обвиняет другое государство в агрессии в отношении Великобритании, дает 24 часа, предъявляет ультиматумы. Действует вообще в отрыве от какой-либо реальности, что самое страшное и опасное, - обратила внимание Захарова. - Потому что привязки к реальной ситуации нет вообще никакой".

По ее словам, создается ощушение ток-шоу, "не предполагающем какой-то коммуникации, вообще знаний о международном праве".

Противоречие здравому смыслу

У России не было причин использовать химическое вещество на территории Великобритании, это противоречит здравому смыслу, подчеркнула дипломат.

"Была придумана история о том, что Москва якобы использовала химическое вещество на территории Великобритании. Зачем в начале марта, весной 2018 года нам все это нужно? Кто-нибудь задавал себе вопрос из здравомыслящих? Смысл-то какой в этом есть, кто является бенефициаром в этой ситуации?" - задалась она вопросом.

"Бенефициаром являются те, кто на протяжении нескольких лет придумывал истории про российскую агрессию", - добавила она.

"Невозможнейший нонсенс"

Происходящее вокруг Москвы в связи с делом Скрипаля является "невозможнейшим нонсенсом", все это опасно для мира и стабильности, сказала Захарова.

"Это какой-то невозможнейший нонсенс - то, что происходит [вокруг Москвы], логика не работает. Но массивность и массированность использования средств массовой информации, задействование всех возможностей публичной дипломатии, выступление в Совбезе, выступление в парламенте - все это формирует вот такую целостную картину", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Отвечая на вопрос зарубежных журналистов, чем грозит ситуация вокруг дела Скрипаля, Захарова сказала: "Это все действительно очень опасно для международного мира и стабильности".

Работа в правовом поле

При этом Россия по-прежнему готова работать с Великобританией в правовом поле, подчеркнула Захарова.

"Российская сторона официально заявила и заявляет о том, что готова работать по всем механизмам, предполагающим работу в рамках и на площадке, используя соответствующий инструментарий Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), но на сегодняшний момент эта тенденция - и она только укрепляется - Лондон отказывает нам в работе в этом правовом поле", - сказала она.

Как ответит Москва

Ответные меры в отношении Великобритании сейчас находятся на стадии проработки и будут приняты в ближайшее время, отметила дипломат.

"В связи с введениями и объявлением о введении Великобританией соответствующих шагов и недружественных мер в отношении РФ предполагается принятие, безусловно, ответных мер, о чем вчера российский МИД заявил. Сейчас они находятся в стадии проработки и будут приняты в ближайшее время", - сказала Захарова.