Путин: хамским способом с Россией невозможно договориться

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Хамским способом с Россией ни о чем невозможно будет договориться, заявил президент Владимир Путин во второй части нового фильма журналиста Андрея Кондрашова "Путин", который выложен в социальных сетях. Таким образом президент прокомментировал историю госпереворота на Украине в начале 2014 года.

"Наши партнеры должны знать, что хамским способом с Россией ни о чем невозможно будет договориться", - указал он.

Путин напомнил, что в тот период американские партнеры попросили власти РФ обеспечить, чтобы находящийся тогда на посту президента Украины Виктор Янукович не применил армию, а затем сами поддержали государственный переворот.

"Хотя бы сделайте вид, что вы хотите все вернуть в правовое поле, хотя бы проведите разговоры с теми, кто захватил власть. Нет! В одну секунду началась массированная финансовая, административная, информационная, политическая поддержка переворота. Что это такое? С нами так решили разговаривать?", - посетовал президент.