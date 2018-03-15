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Памфилова призвала провести выборы достойно, чтобы не жить "по чужим правилам"

Политика
15 марта, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Председатель ЦИК отметила, что "если мы проводим выборы так, что за них не стыдно, достойно, мы укрепляем этим страну"

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Достойное проведение выборов президента повышает шансы России жить по своим правилам, а не под диктовку извне. Такое мнение высказала в четверг председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Те, кто хочет сорвать выборы, дискредитировать, на что направлены эти стремления - чтобы ослабить страну, чтобы потом диктовать нам, как нам жить по чужим правилам, что нам делать. Если мы проводим выборы так, что за них не стыдно, достойно, мы укрепляем этим страну, значит, у нас шанс многократно возрастает самим нам, таким разным, внутри страны решать, что нам делать", - сказала она на вебинаре для наблюдателей "Национального общественного мониторинга".

Памфилова подчеркнула, что "Российский фонд свободных выборов, молодежные избирательные комиссии, молодежные организации - это все те люди, которые заинтересованы в здоровом, нормальном, современном развитии страны, которые хотят внести существенный вклад в то, чтобы мы сами решали за себя, а не извне, в ослабленной стране".

"Мы сами разберемся со всеми теми проблемами, которые в стране есть", - резюмировала она.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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Выборы президента РФ - 2018
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Памфилова, Элла Александровна
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