Захарова назвала абсурдными заявления Госдепартамента о принадлежности Крыма Украине

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Заявления Государственного департамента о том, что Крым - это Украина в связи с поездкой на полуостров президента России Владимира Путина напоминают лекцию "Сны и сновидения". Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается заявления Госдепа, что Крым - это Украина - это похоже на лекцию "Сны и сновидения", - отметила она.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В преддверии четвертой годовщины референдума о воссоединении Крыма с Россией президент РФ совершил поездку в Краснодарский край и на полуостров. Глава государства изучил положение дел в развитии транспортной инфраструктуры региона и выразил надежду на то, что ее важнейшая составляющая - Крымский мост - будет запущен досрочно, уже к началу курортного сезона. В ходе поездки Путин также принял участие в митинге-концерте в Севастополе, приуроченном к упомянутой годовщине, и поблагодарил крымчан за их решение в 2014 году о вхождении в состав РФ.

Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, исполняющая сейчас также обязанности замгоссекретаря по публичной дипломатии, опубликовала 14 марта заявление, в котором говорилось о намерении Вашингтона сохранять в силе антироссийские санкции, введенные в отношении России после воссоединения с Крымом. Сам референдум 2014 года в документе назван "нелегитимным и сфабрикованным". Кроме того, по словам Науэрт, Путин во время визита в Крым "повторил ложные претензии России на украинскую территорию". В Госдепартаменте расценили это как "открытое признание пренебрежения российским правительством международного порядка и территориальной целостностью суверенных стран".