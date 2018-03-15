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Путин в шутку не советует с ним спорить, но признает, что только так решения и принимаются

Политика
15 марта, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

/Глава государства отметил, что именно в дискуссиях проходит вся работа правительства и администрации Кремля

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что только в спорах рождаются верные решения. В интервью для фильма Андрея Кондрашова "Путин", который размещен в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", глава государства отметил, что именно в дискуссиях и проходит вся работа правительства и администрации Кремля.

На вопрос о том, можно ли с ним спорить, Путин ответил шуткой: "Лучше не делать этого, конечно".

"На самом деле у нас вся работа проходит в спорах", - переходя на серьезный лад рассказал президент. "Мы обсуждаем разные точки зрения и подходы", - отметил он.

"Мы сейчас очень много спорим, что конкретно нужно будет сделать, чтобы обновлять экономику, сделать ее конкурентоспособной", - отметил президент. "В принципе, ясно, что нужно делать", - заметил глава государства.

"Нужно развивать здравоохранение, образование, потому что больные и необразованные люди не могут создавать инновационную экономику. Нужно инфраструктуру создавать, потому что если нет дорог и не добраться никуда вглубь, какие там инновации. Нужно развивать цифровые, биоинженерные технологии, приобретать новые знания", - перечислил он. "А это почти все - прямые бюджетные затраты, а где взять деньги, где источники?" - задал вопрос глава государства.

"Должен быть профессиональный, творческий подход", - резюмировал Путин. "Как же без споров?" - добавил он.

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