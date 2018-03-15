Захарова: США должны сами решить, присоединяться ли к мерам Великобритании против РФ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Вашингтон должен сам принять решение, присоединяться ли к мерам Лондона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу Великобритании. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пусть США сами решают [присоединяться ли к действиям Великобритании], - сказала она. - Мы видим, что целый ряд представителей политического истеблишмента сделали карьеру на введении антироссийских санкций, лоббировании антироссийских законов, принятии антироссийских мер".

Захарова подчеркнула, что работа по лоббированию антироссийских законопроектов в США хорошо оплачивается. "Многие просто состояния себе сделали", - добавила официальный представитель МИД РФ. "Каким образом будет эта кампания продолжаться в США, каким образом они будут ее раскручивать - точно вопрос не к нам", - отметила она.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы" против ее страны, заявив, что Москва причастна к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей. В этой связи Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов и ряде других ограничительных мер, предупредив о возможности заморозки активов тех лиц, которые могут угрожать безопасности Великобритании. Власти России категорически отвергают обвинения Мэй и обещают, что шаги Великобритании не останутся без ответа.

Осужденный за измену родине и позже выданный Великобритании в рамках обмена на российских разведчиков Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям Мэй, отравление произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".