ЦИК будет направлять материалы о нарушениях на выборах в Генпрокуратуру

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. ЦИК будет оперативно направлять все материалы о нарушениях на выборах, в том числе в отношении губернаторов, в Генпрокуратуру. Об этом заявила в четверг председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"У меня сегодня с утра состоялся разговор с генеральным прокурором РФ. <...> Все те, кто плюют на закон, независимо от должности, вплоть до губернаторов, все материалы будем оперативно передавать в Генеральную прокуратуру, я уверена, что Генпрокуратура очень быстро будет принимать меры", - сказала она на презентации информационного центра ЦИК.

Глава ЦИК призвала всех избирателей России сделать осознанный, личный выбор. "Но если, не дай бог, кто-либо иной, нерадивый администратор решил использовать свое должностное положение и попытается вам предложить свои варианты, призываю всех - тут же давайте нам знать", - подчеркнула она, пообещав "не дать в обиду" заявивших о применении админресурса.

"Мы гарантируем, что мы в полной мере обеспечим свободное, осознанное волеизъявление всех наших граждан на этих величайших по значимости выборах для нашей страны", - резюмировала Памфилова.

Выборы президента России пройдут 18 марта.