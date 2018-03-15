Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: Путин выберет те ответные меры против Лондона, которые соответствуют интересам РФ

Политика
15 марта, 12:51 дата обновления: 15 марта, 13:08 UTC+3

Пресс-секретарь президента заверил, что ответные действия России в адрес Великобритании не заставят себя ждать

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин лично выберет вариант ответных мер против Великобритании, который будет лучше всего отвечать интересам РФ, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Смотрите также

Дело Скрипаля: реакция Лондона, позиция Москвы и возможные последствия

"Окончательное решение [по ответным мерам], конечно, за президентом Российской Федерации. Нет никаких сомнений, что он выберет тот вариант, который наибольшим образом соответствует интересам Российской Федерации", - сказал журналистам представитель Кремля.

Песков заверил, что ответные действия России в адрес Великобритании не заставят себя ждать. "Естественно, они [ответные шаги] не заставят себя ждать, предложения будут формулироваться Министерством иностранных дел и в других ведомствах", - сказал он.

Отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле поддержать россиян, которых могут коснуться санкции Лондона, Песков признался: "Мне неизвестно о каких-то санкциях Лондона в отношении россиян в Великобритании".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова
3
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
4
Около 3,4 тонны золота высыпалось из самолета на ВПП аэропорта Якутска
5
В Раду внесено представление на арест Савченко
6
Путин рассказал, как принимал решение о штурме террористов в театре на Дубровке
7
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама