Песков: Путин выберет те ответные меры против Лондона, которые соответствуют интересам РФ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин лично выберет вариант ответных мер против Великобритании, который будет лучше всего отвечать интересам РФ, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Окончательное решение [по ответным мерам], конечно, за президентом Российской Федерации. Нет никаких сомнений, что он выберет тот вариант, который наибольшим образом соответствует интересам Российской Федерации", - сказал журналистам представитель Кремля.

Песков заверил, что ответные действия России в адрес Великобритании не заставят себя ждать. "Естественно, они [ответные шаги] не заставят себя ждать, предложения будут формулироваться Министерством иностранных дел и в других ведомствах", - сказал он.

Отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле поддержать россиян, которых могут коснуться санкции Лондона, Песков признался: "Мне неизвестно о каких-то санкциях Лондона в отношении россиян в Великобритании".