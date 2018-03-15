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Лавров: Москва не принимает диктата и ультиматумов Запада, отсюда его болезненная реакция

Политика
15 марта, 12:55 дата обновления: 15 марта, 13:23 UTC+3

По словам главы МИД РФ, США и их союзники категорически не желают "смириться с тем, что 500-летний период доминирования Запада в мировых делах завершается"

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Возвращение России в качестве равноправного партнера, не принимающего диктата и ультиматумов, вызывает нервную реакцию у Запада. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на форуме "Россия - страна возможностей".

"Вот эта нервная реакция на возвращение России в качестве равноправного партнера, ничего никому не навязывающего, но и не принимающего диктата и ультиматумов, очень болезненно воспринимается нашими западными партнерами", - сказал он.

"Зря, - продолжил Лавров. - Потому что мы ни с кем конфронтации не ищем, мы хотим со всеми работать честно, на основе взаимного уважения и на основе поиска баланса интересов, поиска общеприемлемых подходов".

Как отметил министр, "квинтэссенция того, что происходит, - категорическое нежелание Соединенных Штатов и их западных союзников смириться с тем, что 500-летний период доминирования Запада в мировых делах завершается". По его словам, переход к новому многополярному, демократическому, справедливому мироустройству будет долгим, но уже сейчас этот переход является болезненным для тех, кто "привык веками руководить всем миром".

"Они привыкли к тому, что они заказывают музыку", - констатировал Лавров.

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