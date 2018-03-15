Лавров: РФ не даст Киеву заставить Донецк и Луганск отказаться от минских договоренностей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия не позволит, чтобы попытки Украины заставить Донецк и Луганск отказаться от минских договоренностей увенчались успехом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с участниками форума "Россия - страна возможностей".

"Сейчас предпринимаются попытки вас [жителей Донбасса] удушить блокадой, попытки заставить принять ультиматум Киева и заставить Донецк и Луганск отказаться от минских договоренностей - это попытки с абсолютно негодными средствами, - отметил глава МИД РФ. - Мы не позволим, чтобы они увенчались успехом".