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Лавров: РФ не даст Киеву заставить Донецк и Луганск отказаться от минских договоренностей

Политика
15 марта, 13:10 UTC+3

Глава российского МИД подчеркнул, что сейчас предпринимаются попытки "удушить блокадой" жителей Донбасса, чтобы заставить их принять ультиматум Киева

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия не позволит, чтобы попытки Украины заставить Донецк и Луганск отказаться от минских договоренностей увенчались успехом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с участниками форума "Россия - страна возможностей".

"Сейчас предпринимаются попытки вас [жителей Донбасса] удушить блокадой, попытки заставить принять ультиматум Киева и заставить Донецк и Луганск отказаться от минских договоренностей - это попытки с абсолютно негодными средствами, - отметил глава МИД РФ. - Мы не позволим, чтобы они увенчались успехом".

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