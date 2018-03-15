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В ЦИК удивлены тем, что в СК не занялись заявлениями Навального о повторном голосовании

Политика
15 марта, 13:19 UTC+3 МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев подчеркнул, что сообщение сторонника блогера об оформлении трех заявлений не по месту регистрации является намерением совершить преступление

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Декларация одним из сторонников блогера Алексея Навального намерения проголосовать неоднократно на выборах президента 18 марта по заявлениям о прикреплении к участку должна стать предметом расследования правоохранителей. Такое мнение высказал в четверг зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев в ходе презентации информационного центра Центризбиркома.

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Навальный сообщил 13 марта, что один из его сторонников смог оформить три заявления для голосования не по месту регистрации, а по месту пребывания. Председатель ЦИК Элла Памфилова опровергла возможность многократного голосования одного избирателя, пояснив, что система ГАС "Выборы" учтет только первое заявление, именно на указанном в нем участке человек и сможет проголосовать.

Булаев рассказал, что "среди пяти с лишним миллионов заявлений [о голосовании по месту пребывания, а не по месту регистрации] 37 910 заявлений написаны людьми дважды". По его словам, можно выделить три причины повторной подачи: "ошибка при подаче заявления, изменение планов заявителей, намеренные действия в провокационных целях".

Зампред ЦИК заверил, что информация обо всех, кто ошибся при подаче заявления или изменил свои планы, "сегодня имеется во всех избирательных комиссиях субъектов РФ". "Все они довели эту информацию до участковых избирательных комиссий, с большинством людей, которые указали свои реквизиты, мы связываемся и предлагаем решить эту проблему", - сообщил он.

Булаев подчеркнул, что по сути заявление сторонника Навального является "заявлением о том, что человек собирается совершить преступление". Он напомнил, что уголовное законодательство предусматривает наказание за повторное голосование: от 30 тыс. рублей штрафа до 5 лет лишения свободы. "Когда человек выступает и говорит, что он готов совершить преступление, это называется явкой с повинной. Просто удивляюсь, почему до сих пор ни Генпрокуратура, ни Следственный комитет не заинтересовались действиями этого человека", - сказал зампред ЦИК.

Как сообщалось ранее, Памфилова 15 марта проведет встречу со сторонниками Навального.

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