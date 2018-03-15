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Лавров пообещал скорый ответ на принятые Лондоном меры в отношении Москвы

Политика
15 марта, 13:19 дата обновления: 15 марта, 13:40 UTC+3

Ранее стало известно, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата в связи с делом Сергея Скрипаля

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Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российский ответ на предпринятые Лондоном в отношении Москвы меры последует очень скоро. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на форуме "Россия - страна возможностей".

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"Ответ будет очень скоро, я вас заверяю", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Этот ответ мы, как вежливые люди, сначала доведем до наших британских коллег", - добавил глава МИД РФ.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за госизмену, и его дочь Юлия 4 марта в городе Солсбери подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Сейчас они находятся в критическом состоянии.

Британский премьер Тереза Мэй обвинила Москву в "незаконном использовании силы" на территории королевства и объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ.

Россия категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
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