Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров назвал абсолютно хамскими обвинения в адрес РФ на заседании СБ ООН

Политика
15 марта, 14:38 UTC+3 МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Глава МИД РФ подчеркнул, что Лондон в деле Сергея Скрипаля руководствуется нечистоплотными мотивами

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсолютно хамскими и голословными обвинения в адрес Москвы, прозвучавшие на заседании Совета Безопасности ООН по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Об этом Лавров заявил в четверг, выступая на форуме "Россия - страна возможностей".

"В Нью-Йорке наш представитель Василий Небензя (постпред РФ при ООН - прим. ТАСС), изложив нашу позицию и ответив культурно и аргументировано на абсолютно хамские, бездоказательные и голословные обвинения в наш адрес, предложил принять документ о том, что необходимо провести расследование на основе Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), - сказал министр. - [Однако] английский представитель заблокировал это решение".

По словам Лаврова, действия Лондона в деле Скрипаля объясняются сложным положением британского правительства, неспособного выполнить обещания в связи с выходом из Евросоюза. "Мне кажется, это очевидная история, которая отражает прежде всего безысходность нынешнего правительства Великобритании в ситуации, когда они не могут обеспечить те обещания, которые давали своему населению в связи с выходом из Евросоюза", - сказал он.

Министр также отметил, что британские власти руководствуются нечистоплотными мотивами, если отказываются отвечать на заданные Россией вопросы. "Насчет того, какие мотивы были у наших британских коллег, я даже не берусь судить. Думаю, что мотивы в любом случае нечистоплотные, потому что, если бы они были чистоплотными, нам бы о них рассказали и предъявили ответы на те вопросы, которые мы задаем, запустили бы те процедуры, которые предусмотрены Конвенцией о запрещении химического оружия", - сказал Лавров.

СБ ООН по запросу Лондона 14 марта обсудил инцидент с экс-полковником ГРУ. И. о. постпреда Великобритании Джонатан Аллен обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, Небензя опроверг эти заявления и подчеркнул готовность Москвы провести совместное с Лондоном расследование инцидента после получения необходимых материальных доказательств.

Однако Аллен сообщил, что Великобритания не собирается предоставлять России образцы вещества, которым 4 марта был отравлен Скрипаль. Предложенный Россией проект заявления для прессы по делу Скрипаля был заблокирован британским представителем.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Небензя, Василий Алексеевич Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова
3
Путин рассказал, как принимал решение о штурме террористов в театре на Дубровке
4
Около 3,4 тонны золота высыпалось из самолета на ВПП аэропорта Якутска
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
7
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама