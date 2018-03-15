Лавров назвал абсолютно хамскими обвинения в адрес РФ на заседании СБ ООН

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсолютно хамскими и голословными обвинения в адрес Москвы, прозвучавшие на заседании Совета Безопасности ООН по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Об этом Лавров заявил в четверг, выступая на форуме "Россия - страна возможностей".

"В Нью-Йорке наш представитель Василий Небензя (постпред РФ при ООН - прим. ТАСС), изложив нашу позицию и ответив культурно и аргументировано на абсолютно хамские, бездоказательные и голословные обвинения в наш адрес, предложил принять документ о том, что необходимо провести расследование на основе Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), - сказал министр. - [Однако] английский представитель заблокировал это решение".

По словам Лаврова, действия Лондона в деле Скрипаля объясняются сложным положением британского правительства, неспособного выполнить обещания в связи с выходом из Евросоюза. "Мне кажется, это очевидная история, которая отражает прежде всего безысходность нынешнего правительства Великобритании в ситуации, когда они не могут обеспечить те обещания, которые давали своему населению в связи с выходом из Евросоюза", - сказал он.

Министр также отметил, что британские власти руководствуются нечистоплотными мотивами, если отказываются отвечать на заданные Россией вопросы. "Насчет того, какие мотивы были у наших британских коллег, я даже не берусь судить. Думаю, что мотивы в любом случае нечистоплотные, потому что, если бы они были чистоплотными, нам бы о них рассказали и предъявили ответы на те вопросы, которые мы задаем, запустили бы те процедуры, которые предусмотрены Конвенцией о запрещении химического оружия", - сказал Лавров.

СБ ООН по запросу Лондона 14 марта обсудил инцидент с экс-полковником ГРУ. И. о. постпреда Великобритании Джонатан Аллен обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, Небензя опроверг эти заявления и подчеркнул готовность Москвы провести совместное с Лондоном расследование инцидента после получения необходимых материальных доказательств.

Однако Аллен сообщил, что Великобритания не собирается предоставлять России образцы вещества, которым 4 марта был отравлен Скрипаль. Предложенный Россией проект заявления для прессы по делу Скрипаля был заблокирован британским представителем.