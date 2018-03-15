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Лавров: России нечего опасаться, продавая Турции комплексы С-400

Политика
15 марта, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Глава МИД особо отметил, что курс, взятый российскими и турецкими лидерами на стратегическое партнерство, говорит о "мудрости руководителей, которые такие решения принимают"

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. России нечего опасаться, продавая Турции зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг, выступая на форуме "Россия - страна возможностей".

"Не думаю, что здесь нам следует опасаться", - сказал он.

"Те договоренности, которых удалось достичь по Сирии, они беспрецедентны. Мы смогли объединить трех игроков, далеко не одинаково смотрящих на ситуацию в Сирии, далеко не одинаковые интересы преследующие в этом регионе, - Россию, Турцию и Иран. Но осознание того, что мы все живем бок о бок, что нам нужно понимать интересы друг друга и искать договоренности, которые будут позволять работать на этом внешнеполитическом фронте таким образом, чтобы эти интересы не вступали в конфронтации, а были как-то примирены, я считаю, что это величайшее завоевание", - подчеркнул Лавров.

Стратегическое партнерство

Глава МИД особо отметил, что курс, взятый российскими и турецкими лидерами на стратегическое партнерство, говорит о "мудрости руководителей, которые такие решения принимают".

"Турция - наш сосед. С соседями враждовать нельзя, это мое глубокое убеждение, нельзя науськивать соседей друг на друга", - заявил Лавров.

"То, что мы сейчас делаем с Турцией в торгово-экономической сфере ("Турецкий поток", атомная электростанция) - это долгосрочные проекты на годы и десятилетия, а экономический фундамент, как мы убеждаемся в ряде других регионов, является наилучшей гарантией того, что страны будут совместно работать и не вступать в ненужную никому конфронтацию", - заключил Лавров.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция станет первым государством - членом НАТО, которое получит от России С-400, количество поставляемых комплексов официально не уточнялось.

Ранее помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку систем С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года.

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Кризис в Сирии Экспорт российского вооружения
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Эрдоган, Реджеп Тайип Кожин, Владимир Игоревич Лавров, Сергей Викторович
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