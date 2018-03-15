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Лавров уверен, что Конвенция по Каспию будет принята в этом году на саммите в Казахстане

Политика
15 марта, 14:46 UTC+3 МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Министр отметил, что Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения согласовали все статьи конвенции и ведется сверка текстов на языках стран-участниц

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря будет подписана в этом году на пятом саммите прикаспийских государств в Казахстане. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Россия - страна возможностей".

"На четвертом Каспийском саммите в Астрахани были согласованы основные направления дальнейшей работы над статусом Каспия. Могу с большой долей уверенности объявить, что конвенция будет подписана в этом году на пятом саммите, который пройдет в Казахстане", - сказал он.

Министр отметил, что Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения согласовали все статьи конвенции и ведется сверка текстов на языках стран-участниц.

Глава МИД РФ также заявил о том, что Россия рассматривает возможность создания организации экономического сотрудничества на базе саммита прикаспийских государств, если страны-участницы выскажутся в пользу такой инициативы. "В качестве первого шага, если страны будут готовы, можно создать механизм ежегодных встреч по торгово-экономическому сотрудничеству", - сказал министр. По его словам, РФ продвигала бы Астрахань в качестве столицы таких мероприятий.

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Персоны
Лавров, Олег Леонидович Лавров, Сергей Викторович
Страны
Иран Россия Казахстан Туркмения Азербайджан
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