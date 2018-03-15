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Лавров заявил, что Россия никому не позволит влиять на свою внешнюю политику

Политика
15 марта, 14:25 UTC+3 МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Глава МИД РФ считает, что такие страны, как КНР, Индия, Бразилия, ЮАР, естественно, Россия, имеют собственное достоинство и не позволят никому диктовать направления своей внешней политики

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия и другие страны БРИКС никому не позволят влиять на свою внешнюю политику и указывать, с кем дружить. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на форуме "Россия - страна возможностей".

"Я убежден, что такие страны, как КНР, Индия, Бразилия, ЮАР, естественно, Россия, имеют собственное достоинство и не позволят никому диктовать направления своей внешней политики и запрещать общаться с друзьями", - сказал он.

"Что касается империалистических "друзей", которые пытаются всячески затруднить развитие экономического сотрудничества в рамках БРИКС, то это не единственное направление, по которому они работают. Они в принципе заинтересованы в том, чтобы разбить любые объединения, в которых они не заказывают музыку", - добавил Лавров.

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