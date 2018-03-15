В выборах президента РФ в Пхёнчхане приняли участие 102 человека

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 марта. /ТАСС/. Сто два человека приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ во время проведения Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил первый вице- президент Паралимпийского комитета России (ПКР), руководитель штаба по участию российской делегации в Паралимпиаде-2018 Павел Рожков.

Досрочное голосование в Пхёнчхане прошло 15 марта.

"Проголосовала вся делегация на Играх, родители, которые подъехали позже, а также представители СМИ", - сказал Рожков. Также первый вице-президент ПКР отметил, что, по мнению сотрудников посольства, голосование прошло организованно и без нарушений.

Выборы президента России состоятся 18 марта, за пост борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

Российские спортсмены выступают на Играх под нейтральным флагом, на данный момент они завоевали 17 медалей (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые) и занимают второе место в медальном зачете. Паралимпиада в Пхёнчхане завершится 18 марта.