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Лавров заявил, что Россия будет добиваться от Запада выполнения резолюций СБ ООН по Сирии

Политика
15 марта, 14:41 UTC+3 МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Глава МИД РФ добавил, что Соединенные Штаты "вопреки многократно дававшимся клятвенным обещаниям уважать суверенитет Сирии на практике делают все-таки другие шаги"

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Москва будет способствовать выполнению резолюций Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на форуме "Россия - страна возможностей".

"Мы будем добиваться того, чтобы Совет Безопасности [ООН] добился выполнения своих резолюций, которые требуют уважения территориальной целостности, свободы, независимости и суверенитета Сирийской Арабской Республики", - заявил Лавров.

Он добавил, что это касается США, которые "вопреки многократно дававшимся клятвенным обещаниям уважать суверенитет Сирии на практике делают все-таки другие шаги".

В декабре 2015 года Совбез ООН принял резолюцию 2254 в поддержку мирного урегулирования конфликта в Сирии. Документ предусматривал вступление в переговоры представителей оппозиции и правительства в январе 2016 года с целью формирования правительства, принятия конституции и проведения всеобщих выборов в течение 18 месяцев после начала дискуссий.

24 февраля 2018 года СБ ООН принял резолюцию 2401 об установлении перемирия в Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Согласно документу, перемирие не распространяется на террористические группировки "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены РФ).

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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