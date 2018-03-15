Досрочное голосование на выборах президента РФ в Пхёнчхане надолго запомнится Редкозубову

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 марта. /ТАСС/. Процедура досрочного голосования на выборах президента РФ, организованного для российских участников Паралимпийских игр в Пхёнчхане, стала самой необычной и запоминающейся для бронзового призера Игр горнолыжника Валерия Редкозубова. Об этом он рассказал журналистам.

"Это не первые выборы в моей жизни, но эти - самые необычные. Уверен, что они будут самыми запоминающимися в моей жизни - я впервые голосую за рубежом. Плюс еще сегодня здесь же прошел праздник поздравления призеров и чемпионов, то есть двойной праздник получился. Собрались всей командой - это было здорово", - рассказал Редкозубов.

Горнолыжник Алексей Бугаев, завоевавший золото в суперкомбинации, назвал досрочное голосование долгом всех российских паралимпийцев. "Мне 20 лет, но это первые выборы в моей жизни, - подчеркнул Бугаев. - Я хочу сказать огромное спасибо, что нам дали такую возможность - это значит, что страна о нас помнит и забоится о том, чтобы каждый мог сказать свое слово. Я ехал сюда с чувством долга за себя, за свою страну - каждый наш голос важен, из них получается общий результат; это был долг каждого из нас".

Участие в выборах объединило российских паралимпийцев

Пятикратная чемпионка Паралимпийских игр в лыжных гонках Анна Миленина отметила, что процедура досрочного голосования объединила российских участников Игр в Пхёнчхане. "Так мы еще никогда не голосовали - чтобы для нас специально постарались, приехали к нам. Мы все сегодня встретились - и горнолыжники, и сноубордисты, и керлингисты, некоторых из них мы с начала Игр не видели. Эти выборы нас объединили, большое за это спасибо. А после голосования у нас была встреча команды, где мы имели возможность сказать спасибо не только спортсменам, но и всем, кто нам здесь помогает - докторам, тренерам, всему персоналу", - сказала Миленина.

Спортсменка в сентябре стала депутатом городской думы Краснотурьинска. "Теперь работаю над развитием спорта в родном городе, помогаем людям, проводим спортивные мероприятия - все это очень важно для меня", - рассказала Миленина.

Всего в голосовании в Пхёнчхане приняли участия 102 человека, приехавших на Паралимпиаду.

Выборы президента России состоятся 18 марта, за пост борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

Российские спортсмены выступают на Играх под нейтральным флагом, на данный момент они завоевали 17 медалей (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые) и занимают второе место в медальном зачете. Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.