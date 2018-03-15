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Захарова: Великобритании есть что скрывать в деле Скрипаля

Политика
15 марта, 15:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Ранее глава британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон, комментируя ситуацию, посоветовал России "отойти в сторону и заткнуться"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Лондону есть что скрывать в деле отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании. Об этом в четверг на своей странице в сети Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы британского оборонного ведомства Гэвина Уильямсона, посоветовавшего России "отойти в сторону и заткнуться".

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"А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают", - написала дипломат.

Ранее в четверг Уильямсон, выступая с программной речью в аналитическом центре английского Бристоля, предложил России "отойти в сторону и заткнуться", а не отвечать на предпринятые Лондоном по делу Скрипаля действия.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, проживающие в Великобритании, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Британский премьер Тереза Мэй обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении Москвы. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала скорое принятие ответных шагов.

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Персоны
Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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