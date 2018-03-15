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Путин и СБ РФ крайне обеспокоены деструктивной позицией Британии по делу Скрипаля

Политика
15 марта, 15:45 UTC+3

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что состоялось детальное обсуждение ситуации, возникшей в российско-британских отношениях на фоне так называемого дела Скрипаля

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию, сложившуюся в российско-британских отношениях на фоне инцидента с отравлением в Соединенном Королевстве бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж.

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Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В контексте международных дел состоялось детальное обсуждение ситуации, возникшей в российско-британских отношениях на фоне так называемого дела Скрипаля", - сказал он.

"Была высказана крайняя обеспокоенность в связи с деструктивной и провокационной позицией, занятой британской стороной", - отметил пресс-секретарь.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Терезы Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ.

Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.

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Персоны
Мэй, Тереза Песков, Дмитрий Сергеевич Скрипаль, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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