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Путин и СБ РФ отметили предпосылки для улучшения обстановки вокруг Восточной Гуты

Политика
15 марта, 15:46 UTC+3

Президент и постоянные члены Совета безопасности констатировали позитивную динамику в урегулировании ситуации вокруг Восточной Гуты

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ отметили позитивную динамику в урегулировании вокруг сирийской Восточной Гуты. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе обсуждения ситуации в Сирии участники совещания констатировали позитивную динамику в урегулировании ситуации вокруг Восточной Гуты, отметив продолжающийся выход гражданского населения и наметившиеся предпосылки для улучшения гуманитарной обстановки", - сообщил Песков.

"В ходе совещания обсуждались также текущие вопросы социально-экономической повестки дня", - добавил пресс-секретарь президента.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу, внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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Персоны
Вайно, Антон Эдуардович Иванов, Сергей Борисович Лавров, Сергей Викторович Шойгу, Сергей Кужугетович Песков, Дмитрий Сергеевич Нарышкин, Сергей Евгеньевич Володин, Вячеслав Викторович Путин, Владимир Владимирович Патрушев, Николай Платонович Матвиенко, Валентина Ивановна Медведев, Дмитрий Анатольевич Бортников, Александр Васильевич Колокольцев, Владимир Александрович
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