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Песков опроверг сообщения о якобы строящейся "Роснефтью" новой резиденции для Путина

Политика
15 марта, 16:27 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что "никакие новые резиденции" для главы государства не строятся

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявления "Центра управления расследованиями" Михаила Ходорковского о том, что компания "Роснефть" якобы строит для главы государства новую резиденцию. Отвечая на вопрос ТАСС, представитель Кремля назвал вымыслом и утверждения о наличии банковских счетов в Латвии у дочерей Владимира Путина Марии и Катерины.

"И то, и другое - полный вымысел, говоря по-русски, полная неправда", - сказал Песков. "Никакие новые резиденции для президента не строятся. Тем более, они не могут строится за счет компаний", - подчеркнул он.

"У дочерей Путина никогда не было и нет зарубежных счетов", - заявил пресс-секретарь президента. "Ровно так же не соответствует действительности и распространяемая информация о том, что они проживают за границей. Они росли, получали образование и сейчас живут и работают в России", - подчеркнул Песков.

Ранее ЦУР опубликовал собственный фильм об Игоре Сечине и деятельности возглавляемой им компании.

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Персоны
Сечин, Игорь Иванович Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Ходорковский, Михаил Борисович
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