Грудинин покинул дебаты после появления на них экс-работницы своего предприятия

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты России от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин попытался напасть на журналиста Максима Шевченко в ходе предвыборных дебатов на телеканале "Россия 1", эфир транслировался на Дальний Восток.

Шевченко является доверенным лицом кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина.

В ходе дебатов в студии появилась Лидия Филькина, которую Сурайкин представил своим доверенным лицом и бывшей работницей "Совхоза им. Ленина". Опоздавший на эфир Сурайкин заявил, что его и Филькину не пускала в здание охрана.

При этом студию покинул Грудинин, который, несмотря на ранее озвученный отказ от участия в дебатах, пришел на заключительный эфир на телеканале. Его место занял Шевченко.

Ведущий дебатов Владимир Соловьев предоставил слово Филькиной, при этом Сурайкин остался в студии. Она заявила, что Грудинин "выселил ее семью из квартиры". После возражений Шевченко по поводу того, что кандидат от "Коммунистов России" продолжает участие в дебатах, Соловьев попросил Сурайкина покинуть студию. Шевченко и Сурайкин продолжили спорить и обмениваться оскорблениями, на что последний направился в сторону журналиста с кулаками, но был остановлен ведущим и другими участниками дебатов и выведен из студии.

Соловьев сообщил, что юристы ВГТРК связались с ЦИК РФ, где ответили, что ответственность за участие Филькиной в дебатах лежит на Сурайкине.