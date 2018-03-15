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Грудинин покинул дебаты после появления на них экс-работницы своего предприятия

Политика
15 марта, 17:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Его место занял Максим Шевченко, который является доверенным лицом кандидата

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YouTube/Максим Шевченко

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты России от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин попытался напасть на журналиста Максима Шевченко в ходе предвыборных дебатов на телеканале "Россия 1", эфир транслировался на Дальний Восток.

Шевченко является доверенным лицом кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина.

В ходе дебатов в студии появилась Лидия Филькина, которую Сурайкин представил своим доверенным лицом и бывшей работницей "Совхоза им. Ленина". Опоздавший на эфир Сурайкин заявил, что его и Филькину не пускала в здание охрана.

При этом студию покинул Грудинин, который, несмотря на ранее озвученный отказ от участия в дебатах, пришел на заключительный эфир на телеканале. Его место занял Шевченко.

Ведущий дебатов Владимир Соловьев предоставил слово Филькиной, при этом Сурайкин остался в студии. Она заявила, что Грудинин "выселил ее семью из квартиры". После возражений Шевченко по поводу того, что кандидат от "Коммунистов России" продолжает участие в дебатах, Соловьев попросил Сурайкина покинуть студию. Шевченко и Сурайкин продолжили спорить и обмениваться оскорблениями, на что последний направился в сторону журналиста с кулаками, но был остановлен ведущим и другими участниками дебатов и выведен из студии.

Соловьев сообщил, что юристы ВГТРК связались с ЦИК РФ, где ответили, что ответственность за участие Филькиной в дебатах лежит на Сурайкине.

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Персоны
Грудинин, Павел Николаевич Сурайкин, Максим Александрович
Темы
КПРФ "Коммунисты России" Выборы президента РФ - 2018
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