На большинстве избирательных участков Москвы используют протоколы УИК с QR-кодом

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Более половины всех избирательных участков Москвы на выборах президента РФ применят технологию изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с QR-кодом. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Мосгоризбиркома в четверг.

Как уточнил член Мосгоризбиркома, постановлением ЦИК предоставлено право избирательным комиссиям субъектов РФ определять перечень и номера избирательных участков, где может применять технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с машиночитаемым (QR) кодом.

"Учитывая положительный опыт эксперимента, который был применен в Москве в сентябре 2017 года на муниципальных выборах, предлагается принять решение о применении технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с машиночитаемым кодом во всех участковых избирательных комиссиях Москвы, за исключением тех участков, где применяются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)", - сказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Он уточнил, что всего в Москве 3620 избирательных участков, на 1557 из них будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), на остальных 2063 будет применяться технология с машиночитаемым кодом. "Очень полезное нововведение ЦИК. Протоколы при составлении проходят автоматически проверку контроля. Исключается возможность ошибок при вроде протоколов в систему", - сказал он.

Полная готовность

Как сообщил в четверг журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, все избирательные участки Москвы полностью готовы к проведению выборов президента РФ 18 марта. "Москва в плане технического оснащения готова к выборам президента РФ. Все участки готовы, оборудованы необходимым инвентарем, телефонизацией, компьютерной техникой. Москва готова к выборам, и мы ждем москвичей 18 марта на избирательных участках с 8:00 до 20:00", - сказал Горбунов.

Заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента в столице, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников также отметил полную готовность столицы к проведению выборов.

"Если говорить о готовности Москвы к проведению выборов президента России, то город полностью готов. В ходе сегодняшней рабочей встречи это еще раз подтвердили представители исполнительной власти, Московской городской избирательной комиссии, территориальных избирательных комиссий и руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами", - сказал он.