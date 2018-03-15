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ВС РФ отклонил иск "Яблока" к ЦИК по поводу показа фильма о Путине Первым каналом

Политика
15 марта, 17:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Ранее в партии заявили, что показ фильма Оливера Стоуна "Путин" на Первом канале нарушает права других кандидатов

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Верховный суд России отклонил иск руководителя штаба кандидата в президенты России, сооснователя партии "Яблоко" Григория Явлинского к ЦИК о трансляции Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и фильма Оливера Стоуна.

"В удовлетворении иска отказать", - огласила решение судья.

Истец обратился в Верховный суд, оспаривая пункт 6 постановления ЦИК России "О разъяснениях особенностей освещения деятельности кандидатов на должность Президента РФ организациями телерадиовещания". Представитель партии Николай Рыбаков считает, что трансляция послания президента Федеральному собранию на центральных телеканалах и публикация его содержания в "Российской газете", а также показ фильма Оливера Стоуна "Путин" на Первом канале нарушают права других кандидатов. Первый канал, ВГТРК и ТВЦ фигурировали в иске в качестве заинтересованных лиц.

Федеральные телеканалы транслировали в прямом эфире послание Путина Федеральному собранию 1 марта. В иске указано, что суммарно на Первом канале, ВГТРК и ТВЦ послание Путина показывали 7,5 часов. Также по мнению партии, президент, будучи кандидатом, может исполнять свои должностные обязанности, но законом не установлено освещение его деятельности в СМИ.

В "Яблоке" считают, что, транслируя послание и не предоставив тот же объем времени другим кандидатам, телеканалы нарушили их равенство. В этой связи Рыбаков призывал Верховный суд признать незаконным бездействие ЦИК РФ и обязать телеканалы выделить Явлинскому тот же объем эфирного времени, которое использовал Путин.

В суде представители ЦИК заявили, что доводы истца не основаны на нормах законодательства, даже противоречат им. "Вопрос разграничения агитации уже рассматривался в Конституционном суде и было принято достаточно объемное постановление, где приводится четкая грань между предвыборной агитацией и информированием", - сказал ответчик.

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Темы
"Яблоко" Выборы президента РФ - 2018 Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
Персоны
Стоун, Оливер Путин, Владимир Владимирович Явлинский, Григорий Алексеевич
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