В диппредставительство РФ в Лондоне поступают угрозы в адрес дипломатов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне получает угрозы в адрес дипломатов, сообщил глава российского диппредставительства в Великобритании Александр Яковенко в четверг в эфире телеканала "Россия 24".

"С основным массивом поступающих обращений в посольство поступает и негатив. Это те люди, которые обещают расправиться с дипломатами. По каждому конкретному случаю мы, естественно, работаем с полицией и стараемся максимально с ними [с полицией] взаимодействовать", - сказал он.

Яковенко добавил, что обращения с угрозами встречаются редко, но посольство очень серьезно относится к каждому случаю. "Здесь достаточно много психически неуравновешенных людей и людей с криминальным прошлым. От них можно ожидать чего угодно", - отметил дипломат.

Посол подчеркнул, что российская сторона удовлетворена взаимодействием с лондонской полицией по расследованию поступающих угроз.