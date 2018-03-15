Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В диппредставительство РФ в Лондоне поступают угрозы в адрес дипломатов

Политика
15 марта, 17:29 UTC+3

Посол РФ Александр Яковенко добавил, что по каждому конкретному случаю ведется работа с полицией

Поделиться
Материал из 1 страницы
© REUTERS/Hannah McKay

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне получает угрозы в адрес дипломатов, сообщил глава российского диппредставительства в Великобритании Александр Яковенко в четверг в эфире телеканала "Россия 24".

"С основным массивом поступающих обращений в посольство поступает и негатив. Это те люди, которые обещают расправиться с дипломатами. По каждому конкретному случаю мы, естественно, работаем с полицией и стараемся максимально с ними [с полицией] взаимодействовать", - сказал он.

Яковенко добавил, что обращения с угрозами встречаются редко, но посольство очень серьезно относится к каждому случаю. "Здесь достаточно много психически неуравновешенных людей и людей с криминальным прошлым. От них можно ожидать чего угодно", - отметил дипломат.

Посол подчеркнул, что российская сторона удовлетворена взаимодействием с лондонской полицией по расследованию поступающих угроз.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Яковенко, Александр Владимирович
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Захарова: Великобритании есть что скрывать в деле Скрипаля
4
Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова
5
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
6
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
7
Москва простилась с Олегом Табаковым
Темы дня
Новости партнеров
Реклама