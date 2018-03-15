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ЦИК попросит МВД разобраться с изъятием направлений на участки у наблюдателей Навального

Политика
15 марта, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Представители ФБК сообщили сотрудникам Центризбиркома о том, что у их активистов изымают листовки, призывающие бойкотировать выборы, и направления от кандидатов и партий для наблюдения на участки

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Центризбирком России срочно направит в МВД РФ письмо с просьбой оперативно расследовать случаи изъятия у сторонников блогера Алексея Навального предназначенных для наблюдателей направлений на избирательные участки. Об этом сообщила в четверг председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с представителями созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

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Представители ФБК сообщили сотрудникам Центризбиркома о том, что у их активистов повсеместно изымают листовки, призывающие бойкотировать выборы президента, и направления от кандидатов и партий для наблюдения на участки. Также они просили ЦИК гарантировать безопасность наблюдателей, которые будут следить за выборами в Чечне.

Юрист ФБК Жданов сообщил, что в Кемеровской области сотрудники полиции изъяли порядка 1600 предназначенных для наблюдателей направлений на участки. Схожая ситуация складывается и в ряде других регионов, отметил он.

"Мы можем подготовить обращение в МВД, сделать это срочно. <...> Хотя это не прямая наша компетенция, но мы сделаем это максимально срочно, чтобы по линии МВД, на уровне по крайней мере первого замминистра быстренько разобрались, объяснили нам, какие были основания. В зависимости от этого мы будем действовать дальше", - сказала Памфилова. Она подчеркнула, что ЦИК заинтересован в том, чтобы "не было искусственных, надуманных преград" перед инициативами по наблюдению.

Памфилова сообщила также, что ЦИК "оперативно сработал" по ситуации со штабом "забастовки избирателей" в Калининграде, который, по словам представителей ФБК, "был разгромлен силовиками". "Вчера уже письмо в Следственный комитет ушло", - отметила глава Центризбиркома.

Она заверила, что по конфликтным ситуациям в других регионах ЦИК может направить подобные обращения. Для этого она попросила представителей Навального предоставить ЦИК все необходимые материалы.

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