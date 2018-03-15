В Москве подготовят более 200 избирательных участков для инвалидов по зрению

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Москвичи с инвалидностью по зрению смогут проголосовать на выборах президента РФ на 209 избирательных участках, на которых будут установлены специализированные информационные стенды для слепых. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Мосгоризбиркома в четверг.

"У нас есть 102 района и есть 209 избирательных участков, которые согласовывались с городским объединением "Общество слепых". Они нам дали информацию по проживанию инвалидов. Материалы уже отпечатаны", - сказал член Мосгоризбиркома Фаяс Халилулин.

Он уточнил, что на этих избирательных участках будут размещены информационные стенды с материалами, выполненными крупным шрифтом и с применением рельефно-точечного шрифта Брайля для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению.

"К тем инвалидам, которые захотят голосовать на дому, приедут члены комиссии со специальным оборудованием", - добавил Халилулин.