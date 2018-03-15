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На Украине откроют четыре избирательных участка на выборы президента РФ 18 марта

Политика
15 марта, 18:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, марта. /ТАСС

Участки будут открыты на территории посольства РФ в Киеве, а также в помещениях генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове

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КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. На Украине 18 марта откроется четыре участка для голосования на выборах президента России. Об этом сообщило в четверг посольство РФ на Украине.

"Голосование будет проходить 18 марта 2018 года с 8:00 до 20:00 часов по местному времени на избирательных участках в посольстве и генеральных консульствах России на Украине", - говорится в сообщении. Участки будут открыты на территории посольства РФ в Киеве, в помещениях генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове.

"Включение граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом, в список избирателей будет производиться при явке в помещение участковой избирательной комиссии на основании паспорта или заменяющего его документа. Лица, желающие принять участие в выборах, включаются участковой избирательной комиссией в список избирателей на основании устного обращения в день голосования", - отметили в посольстве.

Объединенные силы украинских националистов - "Свобода", "Правый сектор" (организация запрещена в РФ), и "Национальный корпус" - ранее заявили о планах заблокировать проходы в здания российских диппредставительств, чтобы не допустить голосования. МИД РФ 13 марта выпустил заявление, в котором выразил озабоченность этими намерениями ряда украинских национал-радикальных организаций. Москва потребовала от властей Украины безусловного обеспечения безопасности посольства России в Киеве, российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения любых препятствий для их полноценного функционирования и для свободного посещения гражданами России.

Как сообщил ТАСС представитель посольства РФ, на время выборов украинские власти пообещали усилить охрану посольства в Киеве, а также консульств в Харькове, Одессе и Львове. Кроме обычной охраны диппредставительств силами спецподразделений Национальной гвардии Украины, поблизости будут дежурить полицейские подразделения.

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