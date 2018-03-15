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МИД РФ советует США не идти курсом из "доктрины Монро" по отношению к Латинской Америке

Политика
15 марта, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Соответствующая доктрина предусматривает исключительные интересы Соединенных Штатов в Западном полушарии

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Политика США в отношении Латинской Америки не должна опираться на "доктрину Монро", предусматривающую исключительные интересы Соединенных Штатов в Западном полушарии, мир уже изменился.

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Об этом заявил в четверг директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, отвечая на вопрос, ждут ли в Москве изменений курса Вашингтона по отношению к странам Латинской Америки с ожидаемым вступлением Майка Помпео в должность госсекретаря (13 марта хозяин Белого дома Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепартамента, а на его место выдвинул кандидатуру главы ЦРУ Майка Помпео).

"Посмотрим, что будет говорить господин Помпео. Безусловно, линия, которую будут проводить США, важна для латиноамериканских стран, но это не должна быть линия, которая берет свое начало в "доктрине Монро". Мир изменился за 200 лет, наверное, и концепции должны меняться", - уверен Щетинин.

"Доктрина Монро" была сформулирована в США в начале XIX века. В ее основе лежала идея о недопустимости вовлечения стран Западного полушария в конфликты европейских государств, однако на практике она часто служила для оправдания лидерства США в регионе, вмешательства во внутренние дела стран и экспансионизма.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Помпео, Майкл (Майк)
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